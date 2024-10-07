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Фигуранты дела о подготовке диверсии на авиабазе получили сроки до 23 лет

13 членов преступного сообщества приговорили к тюремным срокам от 4 до 23 лет за подготовку диверсии на авиабазе ВКС в Приморском крае, сообщили РБК в ЦОС ФСБ. Приговоры вынес 2-й Восточный окружной военный суд.

Фигуранты дела о подготовке диверсии на авиабазе получили сроки до 23 лет
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Их задержали в январе 2023 года. По данным ведомства, 11 задержанных — граждане России, еще двое — выходцы из стран Средней Азии, все они 1998-2006 годов рождения. В ФСБ назвали их причастными к поджогам объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» в Московской области и Красноярском крае, а также подготовке диверсии на авиабазе ВКС в Приморском крае.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Приморский край диверсия
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