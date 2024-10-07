ХАМАС запустил ракеты по Тель-Авиву

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Военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» атаковало Тель-Авив с помощью ракет. Об этом пресс-служба боевиков сообщила в телеграм-канале.

В ХАМАС уточнили, что удар стал частью «продолжающейся битвы на истощение» в ответ на действия Израиля.

По данным The Times Of Israel, утром 7 октября израильским военным в значительной степени удалось предотвратить массированный ракетный обстрел, ХАМАС все же удалось обстрелять ракетами населенные пункты вблизи границы, а затем нанести удар по одному из районов Тель-Авива, в результате чего два человека получили легкие ранения.

В движении заявили, что нанесли удары несколькими 114-мм ракетами «Раджум» по военному объекту «Суфа» и скоплениям противника на сухопутном контрольно-пропускном пункте «Рафах», неподалеку от населенного пункта Хулит, а также по оперативному центру военного объекта «Керем-Шалом».

Ровно год назад, 7 октября 2023 года, боевики движения ХАМАС напали на Израиль. Они нанесли по территории страны массированные ракетные удары, атаковали приграничные населенные пункты, взяли в заложники местных жителей и солдат. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал, что за это ХАМАС «заплатит беспрецедентную цену».

6 октября 2024 года армия Израиля начала на севере сектора Газа новую контртеррористическую операцию. Боевиков ХАМАС израильские военные обнаружили в районе Джабалии. В свою очередь, военное крыло ХАМАС сообщило о наступлении израильской армии и ожесточенных боях на севере сектора Газа.