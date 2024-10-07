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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал рассуждениями статьи о немецкой модели мира на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ни одна из публикаций в мировых СМИ о мирном плане по Украине не отражает реальные процессы, они носят характер умозрительных рассуждений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Много сейчас идет публикаций на этот счет, много схоластики разной, рассуждений и так далее. Но пока ни под одним из этих рассуждений нет какой-то реалистичной основы», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Так он ответил на просьбу рассказать, как в Кремле воспринимают публикации о планах разделения Украины по «германскому сценарию» на западную и российскую зоны влияния.

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Фото:Reuters

Об обсуждении подобного плана газета Finacial Times сообщила 5 октября. По данным издания, все больше украинских и западных чиновников приходят к мнению, что урегулирование конфликта на данной стадии возможно только с использованием так называемого немецкого сценария или по принципу «территории в обмен на НАТО».

Речь идет о договоренностях, в рамках которых конфликт завершится без возвращения Украиной утраченных территорий, при этом подконтрольная Киеву часть вступает в НАТО и на нее распространяются гарантии безопасности альянса, рассказали источники издания.

Эти гарантии не будут распространяться на земли, подконтрольные России, однако юридически они продолжат считаться украинской территорией.

До этой статьи о возможности «германской» модели прекращения конфликта заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он допустил, что Украина может быть принята в НАТО без утраченных территорий, в таком случае гарантии безопасности будут распространяться только на подконтрольные Киеву территории.

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Украина Кремль Дмитрий Песков мирный план
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