В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, говорится в телеграм-канале городской администрации.
Утром 7 октября глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил о пожаре на нефтебазе, не уточнив причин. По данным властей, жертв и пострадавших нет.
В городе перекрыли движение транспорта по двум улицам — Геологической и Федько.
Российское Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией Крыма сбили 12 беспилотников, а всего над Россией — 21 дрон.
В Феодосии находится АО «Морской нефтяной терминал», которое, по данным правительства Крыма, является крупнейшей компанией в республике по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.
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