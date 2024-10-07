В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

Пожар на нефтебазе начался рано утром, его причины в городской администрации не уточнили. По данным властей, пострадавших нет. Над Крымом ночью сбили 12 дронов

Феодосия, Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, говорится в телеграм-канале городской администрации.

Утром 7 октября глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил о пожаре на нефтебазе, не уточнив причин. По данным властей, жертв и пострадавших нет.

В городе перекрыли движение транспорта по двум улицам — Геологической и Федько.

Российское Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией Крыма сбили 12 беспилотников, а всего над Россией — 21 дрон.

В Феодосии находится АО «Морской нефтяной терминал», которое, по данным правительства Крыма, является крупнейшей компанией в республике по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.