В Одинцово иностранец украл одежду и угнал поливальную машину
Сотрудники полиции задержали в подмосковном Одинцово иностранца, который украл из частного дома одежду и угнал машину для поливки улиц, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале. Его заключили под стражу.
Машина, которую угнал иностранец, стояла на территории строительной организации без охраны, ее стоимость — около 8 млн руб.
Злоумышленник выехал на ней на федеральную трассу, где его настигла полиция. Однако он проигнорировал требование остановиться и попытался оторваться от погони. Водитель при этом совершал опасные маневры.
В итоге полицейские задержали преступника. Оказалось, что он причастен к краже одежды в частном доме. Подробности этого преступления пресс-служба МВД не привела.
Возбуждено два уголовных дела:
- Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения — ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса.
- Кража с незаконным проникновением в жилище — ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса.
В августе в Ярославской области полицейские со стрельбой задержали угонщика автомобиля Land Rover. У него изъяли устройство, с помощью которого злоумышленник проник в чужую машину, а также два комплекта госномеров.
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