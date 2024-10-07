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В Одинцово иностранец украл одежду и угнал поливальную машину

В Одинцово иностранец украл одежду и угнал поливальную машину
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Сотрудники полиции задержали в подмосковном Одинцово иностранца, который украл из частного дома одежду и угнал машину для поливки улиц, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале. Его заключили под стражу.

Машина, которую угнал иностранец, стояла на территории строительной организации без охраны, ее стоимость — около 8 млн руб.

Злоумышленник выехал на ней на федеральную трассу, где его настигла полиция. Однако он проигнорировал требование остановиться и попытался оторваться от погони. Водитель при этом совершал опасные маневры.

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В итоге полицейские задержали преступника. Оказалось, что он причастен к краже одежды в частном доме. Подробности этого преступления пресс-служба МВД не привела.

Возбуждено два уголовных дела:

  • Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения — ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса.
  • Кража с незаконным проникновением в жилище — ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса.

В августе в Ярославской области полицейские со стрельбой задержали угонщика автомобиля Land Rover. У него изъяли устройство, с помощью которого злоумышленник проник в чужую машину, а также два комплекта госномеров.

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Одинцово МВД угон автомобиля Ирина Волк
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