 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Полицейские со стрельбой задержали угонщика машины в Ярославской области

Полицейские со стрельбой задержали угонщика машины в Ярославской области
Video

В Ярославской области сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие для остановки автомобиля, похищенного в городе Рыбинске. Об этом в Telegram сообщила представитель МВД Ирина Волк.

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление о краже автомобиля Land Rover, который был припаркован на проспекте Революции.

До всех нарядов полиции была доведена ориентировка, после чего сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции обнаружили похищенную иномарку на территории Угличского района и начали преследование. Водитель автомобиля игнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться.

«В соответствии с Федеральным законом «О полиции» инспекторы произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем по колесам, после чего автомобиль съехал в кювет. 49-летний ранее судимый водитель задержан», — сообщила Ирина Волк.

В Кировской области полиция со стрельбой задержала угонщика автомобиля
Общество

У похитителя было изъято «техническое устройство, которое используется для несанкционированного проникновения в автомобиль», а также два комплекта госномеров.

Следователем СУ МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 (кража). По этой статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Кировской области в апреле полиции также пришлось открыть огонь при задержании угонщика автомобиля. За рулем был ранее судимый 33-летний житель Кирова. На мужчину составили семь протоколов, в полиции не уточнили, о каких статьях идет речь, а также завели дело по ст. 166 УК (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб

Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира

Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года

Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Ярославская область МВД угон автомобиля
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30
Кадры из аэропорта Турции, где обмениваются заключенными Россия и ЗападПолитика, 16:49
В аквапарке во Владивостоке обрушился потолокОбщество, 16:45
В МИД ФРГ ответили на сообщение о выдаче КрасиковаПолитика, 16:45
Россия и страны Запада начали обмен заключенными в Турции⁠Политика, 16:42
Матвиенко ответила на предложения о введении сиесты в РоссииОбщество, 16:32
«Русь сидящую» признали нежелательной в РоссииПолитика, 16:32
«РИА Новости» назвало число людей под завалами после взрыва в ТагилеОбщество, 16:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве и области резко вырос спрос на покупку новостроек в рассрочкуНедвижимость, 16:24
Власти Москвы допустили введение платной зарядки электромобилейБизнес, 16:23
Когнитивный диссонанс: что это и как с ним справитьсяСтиль, 16:21
Форвард сборной России Федор Чалов подписал контракт с греческим клубомСпорт, 16:19
Сдача жилья в аренду в мегаполисах стала втрое ниже доходов от депозитовНедвижимость, 16:17
CNN узнал, что Блинкен попросил Иран не отвечать на убийство ХанииПолитика, 16:13
Глава Shell заявил, что энергетический кризис в Европе закончилсяБизнес, 16:08