Полицейские со стрельбой задержали угонщика машины в Ярославской области

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В Ярославской области сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие для остановки автомобиля, похищенного в городе Рыбинске. Об этом в Telegram сообщила представитель МВД Ирина Волк.

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление о краже автомобиля Land Rover, который был припаркован на проспекте Революции.

До всех нарядов полиции была доведена ориентировка, после чего сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции обнаружили похищенную иномарку на территории Угличского района и начали преследование. Водитель автомобиля игнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться.

«В соответствии с Федеральным законом «О полиции» инспекторы произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем по колесам, после чего автомобиль съехал в кювет. 49-летний ранее судимый водитель задержан», — сообщила Ирина Волк.

У похитителя было изъято «техническое устройство, которое используется для несанкционированного проникновения в автомобиль», а также два комплекта госномеров.

Следователем СУ МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 (кража). По этой статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Кировской области в апреле полиции также пришлось открыть огонь при задержании угонщика автомобиля. За рулем был ранее судимый 33-летний житель Кирова. На мужчину составили семь протоколов, в полиции не уточнили, о каких статьях идет речь, а также завели дело по ст. 166 УК (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).