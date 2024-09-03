В Крыму задержали подозреваемых в краже техники из порта на ₽3 млрд
В Крыму полицейские задержали троих подозреваемых в краже производственного оборудования для цементного завода на сумму около 3 млрд руб. с территории Керченского морского порта Камыш-Бурун. Об этом сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.
По версии следствия, подозреваемые украли оборудование с части порта, которая находилась в аренде у коммерческой организации. Против них возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4. ст. 158 Уголовного кодекса).
По этой части статьи фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. Всех троих арестовали.
Керченский морской порт Камыш-Бурун — незамерзающий морской порт на берегу Керченского пролива. Он был построен в 1951 году. Порт расположен в промзоне Керчи, в районе Аршинцево. В порту производится перевалка ферросплавов, углей, марганцевого концентрата, коксовой мелочи и генеральных грузов.
В конце августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что порт Камыш-Бурун передадут в федеральную собственность.
До присоединения в 2014 году Крыма к России порт относился к Камыш-Бурунскому железорудному комбинату, принадлежавшему украинской компании «Альтком».
В феврале 2023 года Госсовет Крыма национализировал имущество «Альткома» в республике, в том числе собственность обанкротившегося Камыш-Бурунского железорудного комбината.
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