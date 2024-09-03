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В Крыму задержали подозреваемых в краже техники из порта на ₽3 млрд

В Крыму задержали подозреваемых в краже техники для цементного завода на ₽3 млрд
Подозреваемые украли производственное оборудование для цементного завода примерно на ₽3 млрд с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которую арендовала коммерческая организация. Против них возбудили дело о краже
Камыш-Бурунская бухта
Камыш-Бурунская бухта (Фото: kaiten11 / wikipedia.org)

В Крыму полицейские задержали троих подозреваемых в краже производственного оборудования для цементного завода на сумму около 3 млрд руб. с территории Керченского морского порта Камыш-Бурун. Об этом сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.

По версии следствия, подозреваемые украли оборудование с части порта, которая находилась в аренде у коммерческой организации. Против них возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4. ст. 158 Уголовного кодекса).

По этой части статьи фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. Всех троих арестовали.

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Керченский морской порт Камыш-Бурун — незамерзающий морской порт на берегу Керченского пролива. Он был построен в 1951 году. Порт расположен в промзоне Керчи, в районе Аршинцево. В порту производится перевалка ферросплавов, углей, марганцевого концентрата, коксовой мелочи и генеральных грузов.

В конце августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что порт Камыш-Бурун передадут в федеральную собственность.

До присоединения в 2014 году Крыма к России порт относился к Камыш-Бурунскому железорудному комбинату, принадлежавшему украинской компании «Альтком».

В феврале 2023 года Госсовет Крыма национализировал имущество «Альткома» в республике, в том числе собственность обанкротившегося Камыш-Бурунского железорудного комбината.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ирина Волк МВД Крым кража уголовное дело
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