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Жителя Приморья задержали за призыв насиловать сторонников Путина

Жителя Приморья задержали за призыв насиловать сторонников Путина
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Правоохранительные органы Приморья задержали местного жителя Василия за призывы к насилию по отношению к сторонникам президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Антитеррористической комиссии региона в телеграм-канале.

Как пояснили в комиссии, Василий из города Находка «однажды вечером решил сыграть в революционера и в социальной сети «ВКонтакте» призывал подписчиков одного из пабликов унижать и насиловать» людей, поддерживающих Путина.

Неизвестный отправил скриншот сообщений Василия в Антитеррористическую комиссию, а та передала материалы в правоохранительные органы. Василия задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Василию грозит до пяти лет лишения свободы. «Это пример, как не стоит проявлять свои «таланты» к написанию комментариев в социальных сетях и мессенджерах», — уточнили в комиссии.

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В июне 2023 года пленум Верховного суда разъяснил, когда оскорбление представителя власти уголовно наказуемо. Это происходит, когда суть слов состоит в «публичном унижении чести и достоинства, <...> совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей».

24 сентября 2024 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следует отличать критику представителей власти от оскорблений. Агентство ТАСС за день до этого сообщило, что в Госдуме подготовили поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Сейчас за это грозит штраф на сумму до 40 тыс. руб., обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до года.

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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