В МЧС сообщили об обнаружении пропавших на Камчатке туристов

Туристическая группа, которая пропала в Елизовском районе Камчатского края ночью 7 октября, нашлась, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

По его словам, туристов обнаружили в районе урочища «Аквариум», которое находится на реке Левая Авача в 60 км от Петропавловска-Камчатского.

Они не вернулись из поездки вовремя из-за застрявших машин, добавил министр.

О пропаже тургруппы из пяти-шести человек Лебедев сообщил 7 октября в 0:23 мск (9:23 по местному времени). Он добавил, что среди туристов может быть ребенок.

Спасатели проверили термальный комплекс «Зеленовские озерки» в 15 километрах от города Елизово и, не обнаружив туристов, направились к «Аквариуму». По словам министра, поиски осложнило то, что группа не была зарегистрирована у спасателей — ее точный состав и маршрут были спасателям неизвестны.