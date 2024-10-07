В МЧС сообщили об обнаружении пропавших на Камчатке туристов
Туристическая группа, которая пропала в Елизовском районе Камчатского края ночью 7 октября, нашлась, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев во «ВКонтакте».
По его словам, туристов обнаружили в районе урочища «Аквариум», которое находится на реке Левая Авача в 60 км от Петропавловска-Камчатского.
Они не вернулись из поездки вовремя из-за застрявших машин, добавил министр.
О пропаже тургруппы из пяти-шести человек Лебедев сообщил 7 октября в 0:23 мск (9:23 по местному времени). Он добавил, что среди туристов может быть ребенок.
Спасатели проверили термальный комплекс «Зеленовские озерки» в 15 километрах от города Елизово и, не обнаружив туристов, направились к «Аквариуму». По словам министра, поиски осложнило то, что группа не была зарегистрирована у спасателей — ее точный состав и маршрут были спасателям неизвестны.
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