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Политика ,  
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Лукашенко в день рождения побеседовал с главами четырех стран

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с главами четырех стран в свой день рождения, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

30 августа белорусский президент отметил юбилей, ему исполнилось 70 лет.

«Главе государства позвонили лидеры зарубежных государств: президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев», — говорится в публикации.

Кроме того, Лукашенко созвонился с представителями российского правительства. В частности, он пообщался с заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Они поздравили белорусского президента с юбилеем и обсудили встречу на высшем уровне в октябре.

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Ранее президент Белоруссии был удостоен ордена святого апостола Андрея Первозванного. Указ о награждении подписал российский лидер Владимир Путин.

Согласно тексту документа, Лукашенко наградили за «выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства».

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