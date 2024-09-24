На Камчатке пропал мотобот с тремя людьми на борту

В Авачинском заливе в районе мыса Поворотного на Камчатке пропал мотобот с тремя людьми, спасатели ведут его поиски, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Связь с моторным судном пропала в ночь на 23 сентября. В то время две лодки двигались в сторону бухты Лиственничная. Когда одна из них исчезла, управлявший вторым судном мужчина попробовал найти ее самостоятельно. Когда это не дало результата, он обратился к спасателям.

На поиски мотобота отправились четыре плавсредства. Как отметили в МЧС, задействованы будут водолазы, а при благоприятной погоде используют БПЛА.

17 сентября в Приамурье пропал вертолет Robinson R66 с тремя людьми на борту. Позже разбившийся вертолет нашли на расстоянии около 100 км от города Зея. Все три человека, летевшие на нем, погибли.