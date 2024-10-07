Два человека погибли при взрыве рядом с аэропортом в Пакистане

В пакистанском городе Карачи рядом с международным аэропортом имени Джинны произошел взрыв, загорелись несколько машин. По меньшей мере два человека погибли, еще 10 получили ранения, сообщил телеканал Geo со ссылкой на министра внутренних дел провинции Синд Зию Ланджара.

В результате взрыва загорелись два автомобиля и два мотоцикла.

Ланджар заявил, что в автомобиле, пострадавшем от взрыва, находились иностранные граждане, по его мнению, это была атака, направленная против иностранцев. По факту взрыва уже началось расследование, в том числе изучаются записи с камер видеонаблюдения. Есть сообщения о самодельном взрывном устройстве, добавил министр.

Представитель Министерства внутренних дел сообщил Associated Press, что это было нападение на граждан Китая, один из которых был ранен.

Сначала полиция заявляла, что в результате взрыва один человек погиб и еще шесть получили ранения. В скорой помощи сообщили, что шесть раненых в результате взрыва были доставлены в больницу

AP сообщал, что группировка пакистанских талибов (движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) уже нацеливалась «на интересы Китая».

В 2022 году в университетском городке на юге Пакистана прогремел взрыв, в результате которого погибли трое граждан Китая и их пакистанский водитель.

Тогда ответственность за теракт взяла на себя группировка сепаратистов, заявившая, что теракт был совершен террористкой-смертницей.