При атаке на кортеж с послом России в Пакистане погиб полицейский
В Пакистане один полицейский погиб и еще четверо были ранены в результате подрыва служебного фургона, сопровождавшего кортеж с послом России Альбертом Хоревым, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на правоохранительные органы.
Начальник полиции Захидулла Хан уточнил, что пострадавший фургон возглавлял колонну из машин 11 иностранных дипломатов. Он добавил, что погибший полицейский был опознан как Бурхан, а среди четверых раненых есть младший инспектор.
Автомобиль сопровождения делегации, в которой был посол России, подорвался на мине 22 сентября. Тогда были ранены полицейские, никто из дипломатов не пострадал.
Машина сопровождала послов из 12 государств в сторону курорта Малам-Джаббы. Предположительно, причиной взрыва стала бомба с дистанционным запуском. Пакистанский портал DawnNews писал, что пока никто из террористических группировок не взял на себя ответственность за нападение.
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