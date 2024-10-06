«Бригады Аль-Кудс» заявили о ракетном ударе по Ашкелону

Фото: Ilan Assayag / JINI / Global Look Press

Палестинско-сирийская группировка «Бригады Аль-Кудс» (военное крыло движения «Палестинский исламский джихад», запрещенного в России) нанесла ракетный удар по израильскому городу Ашкелон и поселениям, окружающим сектор Газа. Об этом сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление группировки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку на район вблизи Ашкелона. По данным израильских военных, несколько снарядов прилетели из северной части сектора Газа. Один из них перехватили, остальные «упали на открытой местности», уточнили в ЦАХАЛ.

Ашкелон располагается на юго-западе Израиля на побережье Средиземного моря. Он находится примерно в 55 км от Тель-Авива. Население Ашкелона — около 144 тыс. человек.

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС совершила вторжение в Израиль, убив порядка 1,2 тыс. человек и взяв в заложники около 250 гражданских лиц. В ответ Израиль объявил движению войну и начал наземную операцию в секторе Газа. В настоящее время бои продолжаются в основном в северной части анклава, в то время как несколько миллионов беженцев остаются в лагерях у границы с Египтом.