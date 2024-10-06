 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

«Бригады Аль-Кудс» заявили о ракетном ударе по Ашкелону

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Ilan Assayag / JINI / Global Look Press
Фото: Ilan Assayag / JINI / Global Look Press

Палестинско-сирийская группировка «Бригады Аль-Кудс» (военное крыло движения «Палестинский исламский джихад», запрещенного в России) нанесла ракетный удар по израильскому городу Ашкелон и поселениям, окружающим сектор Газа. Об этом сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление группировки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку на район вблизи Ашкелона. По данным израильских военных, несколько снарядов прилетели из северной части сектора Газа. Один из них перехватили, остальные «упали на открытой местности», уточнили в ЦАХАЛ.

Ашкелон располагается на юго-западе Израиля на побережье Средиземного моря. Он находится примерно в 55 км от Тель-Авива. Население Ашкелона — около 144 тыс. человек.

Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута
Политика

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС совершила вторжение в Израиль, убив порядка 1,2 тыс. человек и взяв в заложники около 250 гражданских лиц. В ответ Израиль объявил движению войну и начал наземную операцию в секторе Газа. В настоящее время бои продолжаются в основном в северной части анклава, в то время как несколько миллионов беженцев остаются в лагерях у границы с Египтом.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Израиль Ашкелон сектор Газа ракетный удар ЦАХАЛ
Материалы по теме
ЦАХАЛ начала новую операцию на севере сектора Газа
Политика
Один из командующих КСИР Ирана рассказал о планах на войну с Израилем
Политика
FA рассказало, почему Израиль «увяз в трясине Газы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Режиссер «Виталия Наливкина» опроверг планы на фильм с умершим актеромОбщество, 20:47
Хет-трик Левандовски принес «Барселоне» победу над «Алавесом»Спорт, 20:16
Пожар на трехэтажной торговой базе в Дагестане потушилиОбщество, 20:16
В Казахстане завершился референдум о строительстве АЭСПолитика, 20:00
СК возбудил дело из-за убийства ВСУ трех мирных жителей Курской областиПолитика, 19:55
Осинькин с трудом сдержал слезы после проигрыша «Локомотиву»Спорт, 19:51
Умер оперировавший Ельцина в 1996 году кардиохирург Ренат АкчуринОбщество, 19:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российские дипломаты возмутились призывом портить их машины в ФинляндииПолитика, 19:36
«Бригады Аль-Кудс» заявили о ракетном ударе по АшкелонуПолитика, 19:26
Российский генерал заявил о завершении зачистки УгледараПолитика, 19:13
Драка футбольных фанатов привела к остановке движения поездов в ГерманииСпорт, 19:05
В белгородском селе дрон влетел в окно дома и ранил 13-летнего подросткаПолитика, 18:58
Иран на девять часов закрыл воздушное пространствоПолитика, 18:49
Стрельбу на автовокзале в израильском Беэр-Шеве устроил 29-летний бедуинПолитика, 18:46