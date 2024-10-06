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Появились кадры с места стрельбы на автовокзале в израильском Беэр-Шеве

Появились кадры с места стрельбы на автовокзале в израильском Беэр-Шеве
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Вооруженный мужчина напал на людей на центральном автовокзале в израильском городе Беэр-Шева днем 6 октября.

По данным службы скорой помощи «Маген Давид Адом», в результате стрельбы погибла девушка, еще десять человек были ранены. Ynet пишет, что убита сержант полиции.

Как сообщает издание, нападавший приехал к автовокзалу на автобусе, при себе у него был пистолет. Он вошел в «Макдоналдс», располагающийся в здании вокзала, и открыл огонь по людям. Стрелка убили на месте.

На кадрах с места происшествия видно, как более десяти человек вбегают в помещение, после чего за ними следует стреляющий мужчина. The Times of Israel со ссылкой на власти пишет, что нападавший — 29-летний житель бедуинской деревни Ахмад аль-Укби. Ранее он был судим.

Появились кадры с места стрельбы на автовокзале в израильском Беэр-Шеве

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В конце марта на этом автовокзале было совершено еще одно нападение, тогда неизвестный ранил двоих людей ножом, после чего был застрелен силовиками.

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Израиль стрельба автовокзал беэр-шева нападение
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