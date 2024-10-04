Собянин: отопление в Москве начнут включать с 7 октября

Собянин рассказал, когда в Москве включат отопление

В первую очередь отопление включат в жилых домах и соцобъектах, сообщил Собянин

Фото: EugeneEdge / Shutterstock

С понедельника в Москве начнут включать отопление, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Работа проводится поэтапно. В первую очередь тепло подается на объекты соцсферы и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней», — написал он.

Собянин заверил, что городские системы и тепловые сети полностью готовы к отопительному сезону. В Москве это свыше 74 тыс. объектов, включая 34 тыс. жилых многоквартирных домов.

Сентябрь в Москве стал самым теплым за всю историю измерений, средняя температура воздуха составила плюс 17,1 °С, сообщал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале. Прежний рекорд был зафиксирован в 1847 году, тогда температура была на 0,1 °С ниже.

С начала октября в столицу пришли дожди и похолодание.

В Москве, согласно распоряжению правительства города, отопление включают, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже отметки 8 °С.