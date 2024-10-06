В Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС

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В Казахстане явка на референдум по строительству АЭС в стране превысила 50%, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Согласно конституционному закону Казахстана о референдуме, он признается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14:00 часов (12:00 мск — РБК) 6 октября 2024 года бюллетени получили 51,77% от общего количества граждан, включенных в списки», — говорится в сообщении.

Самая высокая явка отмечается по Туркестанский области — 67,38%, а самая низкая по городу Алма-Аты — 16,91%. В Алма-Атинской области, где в случае одобрения идеи может быть построена АЭС, явка составляет 59,32%. Всего в референдуме приняли участие более 6 млн граждан.

NUR.KZ сообщает, что в голосовании также принял участие экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Общенациональный референдум проходит в Казахстане 6 октября. Он касается вопроса о строительстве атомной электростанции в стране. По словам правительства, это может помочь снизить импорт электроэнергии и предотвратить ее дефицит в некоторых регионах.

В качестве места для строительства власти выбрали побережье озера Балхаш на юго-востоке страны. Этот водоем является вторым по величине после Каспийского моря непересыхающим соленым озером в мире.

Как уточнили власти, выбор места обусловлен тем, что в южных районах энергетический дефицит выше, чем в других частях страны. Построить станцию планируют до 2035 года, ее стоимость оценивают в $10–12 млрд. В качестве подрядчика Астана рассматривает четыре варианта, один из них — «Росатом».