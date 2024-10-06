В Думе обсудят предложение ЦБ повысить лимит страховки по вкладам
Госдума рассматривает инициативы Центрального банка (ЦБ) о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам, превышающим три года, до ₽2 млн, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает «РИА Новости».
«Сегодня мы обсуждаем предложенные Банком России изменения — предлагается повысить до ₽2 млн лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от одного года до трех лет», — сказал он.
С предложениями внести изменения ЦБ выступил еще в апреле 2024 года. В концепции, которую обсуждает Госдума, также говорится об увеличении страховки по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях свыше трех лет — до ₽2,8 млн с текущих ₽1,4 млн.
Кроме этого, ЦБ предложил повысить страховое возмещение по счетам эскроу с ₽10 млн до ₽20 млн (₽30 млн по сумме таких счетов в одном банке), чтобы снизить риски для покупателей квартир с учетом быстрого роста цен на жилье в последние годы.
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