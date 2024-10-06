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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова

НИИ им. Склифосовского: Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии
Василий Ливанов
Василий Ливанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Народный артист РСФСР, актер Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ им. Склифосовского, сообщили «РИА Новости» в медицинском учреждении.

«Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии», — рассказали в больнице. Состояние артиста не изменилось со вчерашнего дня, накануне он также находился в реанимации отделения неврологии, говорили РБК в НИИ им. Склифосовского.

Семья актера Ливанова опровергла новость о его госпитализации с инсультом
Общество
Василий Ливанов

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского рекомендовали РБК обратиться к родственникам актера. РБК обратился за комментарием к невестке Ливанова Екатерине.

Ранее на этой неделе семья Ливанова опровергла сообщения о том, что он попал в больницу с инсультом. Невестка актера Екатерина 1 октября сообщила РБК, что в предшествующие выходные он был дома, а вечером накануне «ничего не случилось». По данным Baza, Mash и Shot, актеру стало плохо 29 сентября, после чего его госпитализировали и провели обследование в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Спустя два дня в НИИ сообщили РБК, что состояние Ливанова «пока тяжелое». Телеграм-канал Mash писал, что его подключили к аппарату ИВЛ.

5 октября телеграм-канал сообщил, что артисту делали операцию, во время которой у него остановилось сердце. После этого его поместили в реанимацию, также на аппарат ИВЛ, пишет издание. Елена Ливанова в ответ на просьбу прокомментировать сообщение сказала порталу News.ru, что ее муж пока не хочет давать комментарии по поводу своего здоровья.

Василию Ливанову 89 лет. Он народный артист РСФСР. Одна из самых знаменитых его ролей — роль Шерлока Холмса в цикле советских телефильмов о детективе. За эту роль он впоследствии получил орден Британской империи.

Всего актер принял участие в работе над 121 проектом. Среди его ролей — Николай I в фильме «Звезда пленительного счастья» (1975), доктор Стравинский в «Мастере и Маргарите» (2005), Гэлбрайт в «Лунной радуге» (1983), Дон Кихот в фильме «Дон Кихот возвращается» (1997) и другие. Также озвучил кота в мультфильмах «Котенок по имени Гав».

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Теги
актер Василий Ливанов НИИ им. Н.В. Склифосовского реанимация
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова
Общество
Семья актера Ливанова опровергла новость о его госпитализации с инсультом
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В больнице сообщили о тяжелом состоянии Василия Ливанова
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