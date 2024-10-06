В Казахстане заявили, что не будут резервировать на осень бензин в России

Казахстан не испытывает потребности в топливе, поэтому не собирается резервировать бензин в России в 2024 году, заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Ежегодно мы резервируем на осень 50-70 тысяч тонн бензина в России и даем возможность операторам импортировать при необходимости данные объемы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита. То есть сейчас этой потребности нет», — передает его слова «РИА Новости».

С 1 августа по октябрь 2024 года в России запретили экспорта бензина, позднее запрет продлили до конца года. Правительство России вводило запрет на экспорт бензина также в марте 2024 года на период высокого летнего спроса. Запрет не касался согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. С 20 мая по конец июня эмбарго было приостановлено.

Власти объяснили такое решение необходимостью обеспечить стабильность на топливном рынке «в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах».