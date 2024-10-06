Более 15 человек погибли при ударе Израиля по мечети в центре Газы

По меньшей мере 16 человек погибли в результате израильского по мечети в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа, сообщает Al Jazeera. Al Mayadeen пишет о 18 погибших. По информации изданий, там находились переселенцы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь сообщила о «точном ударе по террористам ХАМАС», которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в здании, которое ранее служило мечетью «Шухада аль-Акса» в районе Дейр-эль-Балаха. Военные подчеркнули, что перед атакой предприняли «многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда мирному населению», включая использование высокоточных боеприпасов.

Израиль ведет войну с ХАМАС с 7 октября, когда бойцы группировки напали на южные израильские территории. По данным израильской стороны, тогда погибли около 1,2 тыс. человек, свыше 250 попали в плен. ЦАХАЛ проводит наземную операцию в контролируемом ХАМАС секторе Газа.