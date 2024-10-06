 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Более 15 человек погибли при ударе Израиля по мечети в центре Газы

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

По меньшей мере 16 человек погибли в результате израильского по мечети в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа, сообщает Al Jazeera. Al Mayadeen пишет о 18 погибших. По информации изданий, там находились переселенцы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь сообщила о «точном ударе по террористам ХАМАС», которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в здании, которое ранее служило мечетью «Шухада аль-Акса» в районе Дейр-эль-Балаха. Военные подчеркнули, что перед атакой предприняли «многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда мирному населению», включая использование высокоточных боеприпасов.

ЦАХАЛ объявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Ливане
Политика
Фото:Abdelaziz Boumzar / Reuters

Израиль ведет войну с ХАМАС с 7 октября, когда бойцы группировки напали на южные израильские территории. По данным израильской стороны, тогда погибли около 1,2 тыс. человек, свыше 250 попали в плен. ЦАХАЛ проводит наземную операцию в контролируемом ХАМАС секторе Газа.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа
Материалы по теме
ЦАХАЛ объявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Ливане
Политика
WP узнала, как ХАМАС много лет готовил «сюрприз» для Израиля
Политика
Один из командиров ХАМАС погиб при ударе Израиля по Триполи в Ливане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Снос «жемчужины Города грехов» превратят в пиротехническое шоуОбщество, 05:14
Более 15 человек погибли при ударе Израиля по мечети в центре ГазыПолитика, 05:03
В аэропорту Лас-Вегаса при посадке загорелся пассажирский самолетОбщество, 04:26
NYT узнала, что Трамп спрашивал у Путина об Украине: «Что вы думаете?»Политика, 04:23
WP узнала, что «Моссад» вынудил «Хезболлу» брать пейджеры двумя рукамиПолитика, 03:51
Маск выпрыгнул на сцену к Трампу на митинге в ПенсильванииПолитика, 03:37
Двухлетний ребенок и трое взрослых погибли при попытке пересечь Ла-МаншОбщество, 03:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп выступил на месте покушения на него. На крыше дежурили снайперыПолитика, 02:33
Максим Кац обжаловал приговор к восьми годам колонии за фейки об армииПолитика, 02:33
«Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из ЧувашииОбщество, 02:01
В Анголе заявили, что участие России в добыче алмазов отпугивает клиентовБизнес, 01:44
Израиль нанес удары по южному пригороду БейрутаПолитика, 01:39
Число жертв урагана «Хелен» на юго-востоке США достигло 277Общество, 01:15
Ураган в США выявил малоизвестную уязвимость в производстве микросхемТехнологии и медиа, 00:53