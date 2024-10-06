Победу в конкурсе «Мисс Россия — 2024» одержала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, сообщили организаторы.

В ноябре она отправится в Мексику, принимать участие в 73-й церемонии конкурса «Мисс Вселенная».

Титулы первой и второй вице-мисс получили Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

В прошлом году титул «Мисс Россия» завоевала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.

Финал конкурса прошел в концертном зале «Барвиха Luxury Village». В жюри сидели «Мисс Россия — 2001» и «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий, «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова и музыкант DJ Smash (нстоящее имя Андрей Ширман).

В этом году заявки на конкурс подали более 85 тыс. девушек, но в финал вышли только 50 из них. Конкурс проводится с 1993 года, участвовать в нем могут незамужние россиянки в возрасте от 18 до 23 лет, претендентка на титул также не должна иметь детей.