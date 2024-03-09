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Новой обладательницей титула «Мисс мира» стала уроженка Чехии

Новой обладательницей титула «Мисс мира» стала уроженка Чехии Кристина Пышкова
Студентка из Чехии Кристина Пышкова стала 71-й «мисс мира». Девушка учится на юридическом факультете и также изучает деловое администрирование, работает моделью и занимается волонтерством в Танзании

Кристина Пышкова
Кристина Пышкова
Кристина Пышкова
Кристина Пышкова
Кристина Пышкова
Кристина Пышкова
Кристина Пышкова
(Фото: Francis Mascarenhas / Reuters)
Кристина Пышкова
(Фото: Francis Mascarenhas / Reuters)
Кристина Пышкова
(Фото: Rajanish Kakade / AP / ТАСС)

Победительницей 71-го конкурса красоты «Мисс мира» стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии, сообщается на сайте конкурса.

Пышкова родилась в небольшом городе Тршинце, живет в Праге. Она студентка, получает образование в области права и делового администрирования в Карловом университете и в Инсбруке в Австрии. Также работает моделью. Кроме того, девушка занимается волонтерством: например, она участвовала в открытии школы английского языка для детей из малообеспеченных слоев населения в Танзании и работала в ней (всего Пышкова знает четыре языка: английский, немецкий, польский, словацкий).

В 2022-м она получила титул «Мисс Чехия», что позволило ей попасть на нынешний конкурс. «Я невероятно счастлива. Мне очень хотелось поехать на «Мисс Мира», потому что я думаю, что конкурс подходит мне больше всего. Поэтому я чувствую себя счастливой», — говорила она после победы на национальном конкурсе.

В этом году «Мисс мира» состоялся в индийском Мумбаи, он должен был пройти еще в декабре прошлого года, но был перенесен, и потому Пышкова получила титул за 2023 год. На предыдущем конкурсе (за 2021 и 2022 годы) победительницей была полячка Каролина Белявска.

Представительница Чехии второй раз в истории стала «мисс Мира». В 2006-м этот титул достался Татьяне Кухаржовой.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

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Россия в этом конкурсе, как и в предыдущем, не была представлена на конкурсе. Россиянки дважды становились победительницами: в 2008 году титул получила Ксения Сухинова, в 1992-м — Юлия Курочкина.

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«Мисс вселенная» Чехия конкурс красоты
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