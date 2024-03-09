Новой обладательницей титула «Мисс мира» стала уроженка Чехии
Победительницей 71-го конкурса красоты «Мисс мира» стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии, сообщается на сайте конкурса.
Пышкова родилась в небольшом городе Тршинце, живет в Праге. Она студентка, получает образование в области права и делового администрирования в Карловом университете и в Инсбруке в Австрии. Также работает моделью. Кроме того, девушка занимается волонтерством: например, она участвовала в открытии школы английского языка для детей из малообеспеченных слоев населения в Танзании и работала в ней (всего Пышкова знает четыре языка: английский, немецкий, польский, словацкий).
В 2022-м она получила титул «Мисс Чехия», что позволило ей попасть на нынешний конкурс. «Я невероятно счастлива. Мне очень хотелось поехать на «Мисс Мира», потому что я думаю, что конкурс подходит мне больше всего. Поэтому я чувствую себя счастливой», — говорила она после победы на национальном конкурсе.
В этом году «Мисс мира» состоялся в индийском Мумбаи, он должен был пройти еще в декабре прошлого года, но был перенесен, и потому Пышкова получила титул за 2023 год. На предыдущем конкурсе (за 2021 и 2022 годы) победительницей была полячка Каролина Белявска.
Представительница Чехии второй раз в истории стала «мисс Мира». В 2006-м этот титул достался Татьяне Кухаржовой.
Россия в этом конкурсе, как и в предыдущем, не была представлена на конкурсе. Россиянки дважды становились победительницами: в 2008 году титул получила Ксения Сухинова, в 1992-м — Юлия Курочкина.
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