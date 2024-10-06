Один погиб и 11 пострадали в ДТП с «Газелью» под Волгоградом

В Волгоградской области «Газель» столкнулась с легковым автомобилем, в результате один человек погиб, еще 11 пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла вечером 5 октября на 705 км трассы Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». Грузопассажирская «Газель» выехала на встречную полосу и столкнулась с Mercedes, рассказали в ведомстве. В результате погиб 30-летний водитель легкового автомобиля, 11 пассажиров «Газели» обратились за помощью к врачам. Полиция проводит проверку.

Ранее, 30 сентября, на Киевском шоссе в Москве столкнулись легковой автомобиль и трактор, в результате последний опрокинулся. Телеграм-канал SHOT сообщил, что водителя трактора госпитализировали с переломом позвоночника. Водитель легковушки не пострадал, повреждения получила его машина.