 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Киевском шоссе в Москве трактор столкнулся с легковушкой

На Киевском шоссе в Москве трактор столкнулся с легковушкой
Video

Дорожная авария с участием легкового автомобиля и трактора произошла в Москве в районе 29-го километра Киевского шоссе, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Там уточнили, что в результате столкновения трактор опрокинулся, из-за аварии на 2,3 км затруднено дорожное движение.

Под Сочи ребенок погиб при столкновении автобуса с трактором
Общество
Фото:МВД России

По данным телеграм-канала SHOT, водителя трактора «Беларус» госпитализировали с переломом позвоночника. Водитель легковушки Dodge Challenger не пострадал, повреждения получила его машина.

На опубликованных кадрах видно, что трактор опрокинулся на бок.

Летом ДТП с участием трактора и рейсового автобуса произошло на Краснополянском шоссе под Сочи. В результате аварии погиб ребенок, еще пять человек пострадали.

Теги
Москва трактор легковушка ДТП Дептранс
Материалы по теме
В ДТП с автобусом на юге Москвы пострадали 11 человек. Видео
Общество
МВД назвало возможную причину ДТП с автобусом под Краснодаром
Общество
Девять россиян пострадали в ДТП с маршруткой в Турции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 17:44
При обстреле Шебекино пострадал охранник промышленного предприятияПолитика, 22:24
NBC сообщил, что Израиль начал «небольшие операции» в ЛиванеПолитика, 22:24
В NORAD показали маневр Су-35 при перехвате близ АляскиПолитика, 22:20
На Киевском шоссе в Москве трактор столкнулся с легковушкойОбщество, 22:11
Боррель призвал разрешить ВСУ «удары по лучникам, а не только по стрелам»Политика, 22:03
Осужденный за передачу гостайны блогер Пыж вышел на свободуОбщество, 22:01
«Атлетико» после беспорядков в дерби запретит фанатам прятать лицаСпорт, 21:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Володин объяснил разницу между чайлдфри и отказом от ребенкаОбщество, 21:44
Goal узнал, во сколько «Манчестер Юнайтед» обойдется увольнение тен ХагаСпорт, 21:35
Почему суд над Марин Ле Пен может стоить ей политической карьерыПолитика, 21:29
СК возбудил дело об избиении журналиста телеканала «360» в МосквеОбщество, 21:27
Израиль ввел закрытую военную зону на границе с ЛиваномПолитика, 21:25
Обвиняемый во втором покушении на Трампа не признал в суде свою винуПолитика, 21:17
Суд в Киеве обязал следствие завести дело на генерала СодоляПолитика, 21:10