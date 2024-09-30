На Киевском шоссе в Москве трактор столкнулся с легковушкой

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Дорожная авария с участием легкового автомобиля и трактора произошла в Москве в районе 29-го километра Киевского шоссе, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Там уточнили, что в результате столкновения трактор опрокинулся, из-за аварии на 2,3 км затруднено дорожное движение.

По данным телеграм-канала SHOT, водителя трактора «Беларус» госпитализировали с переломом позвоночника. Водитель легковушки Dodge Challenger не пострадал, повреждения получила его машина.

На опубликованных кадрах видно, что трактор опрокинулся на бок.

Летом ДТП с участием трактора и рейсового автобуса произошло на Краснополянском шоссе под Сочи. В результате аварии погиб ребенок, еще пять человек пострадали.