Над Белгородской областью сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.
Атаку пресекли около 21:20 по московскому времени, уточнили в ведомстве. Местные власти не сообщили о пострадавших и разрушениях.
Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины.
В частности, ночью 5 октября украинский дрон сдетонировал на территории производственного предприятия в селе Песчанка. В результате частично обрушился угол здания предприятия и вспыхнул пожар. Также повреждения получили соседнее здание и жилой дом, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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