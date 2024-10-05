Над Белгородской областью сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаку пресекли около 21:20 по московскому времени, уточнили в ведомстве. Местные власти не сообщили о пострадавших и разрушениях.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины.

В частности, ночью 5 октября украинский дрон сдетонировал на территории производственного предприятия в селе Песчанка. В результате частично обрушился угол здания предприятия и вспыхнул пожар. Также повреждения получили соседнее здание и жилой дом, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.