В Белгородской области на предприятии начался пожар после детонации дрона

В селе Песчанка в Белгородской области под удар ВСУ попало производственное предприятие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В частности, на территории предприятия сдетонировал дрон, в результате там частично обрушился угол здания и началось возгорание. Пожар потушили.

Повреждения также получили соседнее здание и жилой дом. По словам Гладкова, пострадавших при атаке нет.

Ранее в тот же день, 4 октября, беспилотники атаковали другое белгородское село — Новую Таволжанку. В результате семь мирных жителей получили ранения. При атаке также загорелись три машины, повреждена была хозяйственная постройка.