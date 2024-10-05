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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области на предприятии начался пожар после детонации дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

В селе Песчанка в Белгородской области под удар ВСУ попало производственное предприятие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В частности, на территории предприятия сдетонировал дрон, в результате там частично обрушился угол здания и началось возгорание. Пожар потушили.

Повреждения также получили соседнее здание и жилой дом. По словам Гладкова, пострадавших при атаке нет.

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Фото:Елизавета Демидова / ТАСС

Ранее в тот же день, 4 октября, беспилотники атаковали другое белгородское село — Новую Таволжанку. В результате семь мирных жителей получили ранения. При атаке также загорелись три машины, повреждена была хозяйственная постройка.

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Вячеслав Гладков Белгородская область взрыв предприятие пожары дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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