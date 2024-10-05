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Операция Израиля в Ливане ,  
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Австралия эвакуировала через Кипр 229 граждан из Ливана

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Австралия начала эвакуировать своих граждан из Ливана через Кипр на фоне резкого обострения конфликта между этой страной из Израилем, сообщает Al Jazeera.

На островное государство уже прибыли 229 человек, отмечает телекомпания.

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Фото:Amr Abdallah Dalsh / Reuters

После эскалации военных действий на территории Ливана ряд стран начали эвакуировать оттуда своих граждан. По данным Al Jazeera, страну успешно покинули более 200 граждан Китая. О вывозе из страны 219 человек сообщила Германия.

Эвакуацию своих граждан начала и Россия. Так, 3 октября из Бейрута в Москву эвакуировали 60 членов семей российских дипломатов. Их в Россию доставил самолет Ил-76.

Ситуация в Ливане обострилась после того, как 23 сентября Израиль начал там «упреждающую наступательную операцию». Ее целью в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвали военную инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла». В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала в приграничных районах Ливана наземную операцию.

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Ливан Кипр Австралия эвакуция Хезболла
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