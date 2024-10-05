Австралия эвакуировала через Кипр 229 граждан из Ливана

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Австралия начала эвакуировать своих граждан из Ливана через Кипр на фоне резкого обострения конфликта между этой страной из Израилем, сообщает Al Jazeera.

На островное государство уже прибыли 229 человек, отмечает телекомпания.

После эскалации военных действий на территории Ливана ряд стран начали эвакуировать оттуда своих граждан. По данным Al Jazeera, страну успешно покинули более 200 граждан Китая. О вывозе из страны 219 человек сообщила Германия.

Эвакуацию своих граждан начала и Россия. Так, 3 октября из Бейрута в Москву эвакуировали 60 членов семей российских дипломатов. Их в Россию доставил самолет Ил-76.

Ситуация в Ливане обострилась после того, как 23 сентября Израиль начал там «упреждающую наступательную операцию». Ее целью в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвали военную инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла». В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала в приграничных районах Ливана наземную операцию.