Франция направила военный корабль в Ливан на случай эвакуации

Франция отправила вертолетоносец в Ливан для возможной эвакуации своих граждан из страны на фоне военной операции Израиля, сообщает Le Figaro со ссылкой на французский генштаб.

Судно ВМС республики вышло из порта на юго-востоке страны. Оно займет позицию у берегов Ливана в качестве «меры предосторожности», отмечает издание. Вертолетоносцу необходимо около пяти дней, чтобы доплыть до восточной части Средиземного моря.

На борту корабля находится «тактическая группа», которая в случае необходимости организует эвакуацию. Всего французские ВМС эксплуатируют три десантных вертолетоносца: «Мистраль», «Диксмуд» и « Тоннер», отмечает Le Figaro.

23 сентября Израиль объявил об «упреждающей наступательной операции» «Стрелы севера» на территории Ливана. Ее целью Израиль назвал инфраструктуру «Хезболлы», которая регулярно обстреливает израильскую территорию. Через несколько дней ЦАХАЛ нанесла удар по подземному штабу группировки, при котором погибли лидер движения Хасан Насралла, а также генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции Аббас Нилфорушан и командир южного командования «Хезболлы» Али Караки.

После смерти Насраллы Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Вечером 30 сентября израильские самолеты атаковали южный пригород Бейрута. По данным Al Jazeera, удар пришелся на район Лайлаки. Ранее Израиль призвал жителей этого пригорода покинуть дома.