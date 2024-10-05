Суд избрал меру пресечения двум столичным адвокатам по делу о взятке
Замоскворецкий районный суд отправил под арест столичных адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова по делу о взятке, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
«Удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения каждому в виде заключения под стражу <...> на срок до 3 декабря 2024 года», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Шевцова и Ушкалова обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве). Их задержали накануне, 4 октября. По данным ТАСС, следствие подозревает их в получении взятки в размере более 30 млн руб.
25 сентября по делу о взятке арестовали двух офицеров Федеральной таможенной службы. Решение вынес Дорогомиловский районный суд Москвы. Обвинения офицерам предъявили после того, как один из них добровольно сознался в совершении преступления и дал показания.
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