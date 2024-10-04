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Общество ,  
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В Москве двух адвокатов задержали по делу о взятке в ₽30 млн

Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

Правоохранительные органы задержали в Москве двух адвокатов, их подозревают в получении взятки в размере более 30 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержаны два адвоката — Ушкалов и Шевцов», — рассказал собеседник.

В настоящее время следователи производят сбор и проверку доказательств по уголовному делу. Остальные детали дела источник не уточнил.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК России по Москве, Замоскворецкий суд Москвы, направил запрос в Адвокатскую палату Московской области.

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В конце сентября в Москве по делу о взятке в особо крупном размере и передаче конфиденциальной информации третьим лицам задержали двух офицеров Федеральной таможенной службы.

Сотрудник службы Р.В. Тархов признался в преступлении и дал показания о том, что он был посредником при передаче денег коллеге Д.В. Шейникову «за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров».

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