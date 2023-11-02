МГТУ им. Н.Э. Баумана займется разработкой «джихад-машин»

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана займется разработкой конструкторской документации боевой «джихад-машины», производство которой планируют запустить в Чечне. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов.

«В рамках выполнения поручения главы Чеченской Республики по созданию легкой маневренной боевой машины для нужд СВО, так называемой Джихад-машины, подписано соглашение с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана. И в рамках этого соглашения они на себя взяли разработку конструкторской документации. В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать», — сказал собеседник агентства.

О планах запустить производство легкого военного автомобиля под названием «джихад-машина» в январе сообщило правительство Чечни. Там уточнили, что выпуск техники планируется наладить на базе завода «Чеченавто» в Аргуне. Ожидается, что испытание автомобиля пройдет в Российском университете спецназа в Гудермесе, отмечали в правительстве региона.