Разблокировку соцсети X в Бразилии отложили из-за выплат не на тот счет

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Социальная сеть X, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, заплатила штраф в неправильный банк, что затормозило ее разблокировку в Бразилии, пишет местная газета O Globo.

«Штраф на сумму 28,6 млн реалов (€4,7 млн) не был внесен правильно на счет», — говорится в сообщении. Деньги были внесены на федеральный счет банка Caixa Econômica, но должны были быть переведены на счет Banco do Brasil.

Только после того, как деньги будут переведены в правильный банк, документы будут отправлены в Генеральную прокуратуру для заключения по поводу возобновления работы соцсети, отмечает газета.

В середине августа социальная сеть X объявила о прекращении работы в Бразилии. В X заявили, что это решение было вынужденным. Ответственность команда возложила на судью Верховного суда Алешандре Мораеса, который «по секретному постановлению» пригрозил арестом законному представителю соцсети в Бразилии, если она «не выполнит его цензурные приказы». Судья обвинил X в «массовом распространении ненависти и расистских высказываний», а также во вмешательстве в выборы.

Суд Бразилии обязал X заблокировать некоторые аккаунты в социальной сети за «фейки». Соцсеть сначала выполнила требования, но потом Маск объявил, что аккаунты будут разблокированы, несмотря на то что соцсеть «может потерять все свои доходы в Бразилии и будет вынуждена закрыть там свой офис».

Маск после этого заявил о «беспрецедентных в XXI веке нападках на свободу слова», добавив, что бразильский суд своим решением «закрывает источник правды № 1» в стране.