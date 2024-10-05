В приложении Альфа-банка второй раз за неделю возникли проблемы со входом
Некоторые клиенты Альфа-банка не могут зайти в мобильное приложение из-за технических работ, сообщила РБК пресс-служба банка.
При попытке зайти в приложение банка появляется сообщение «Пока может не получиться войти. Извините, уже исправляем», убедился корреспондент РБК.
«Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все снова заработает», — объяснили РБК в банке.
Около 15:20 в банке сообщили РБК, что проблема устранена.
Это второй раз за неделю, когда в приложении Альфа-банка возникают проблемы со входом. 2 октября клиенты тоже не могли попасть в приложение Альфа-банка и «Альфа-Онлайн». Большинство жалоб было зафиксировано в Москве — 39%, еще 10% — в Санкт-Петербурге, 6% — в Краснодарском крае, 4% — в Московской области, следует из данных сервиса «Сбой.рф».
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