Гражданин Словакии в гидрокостюме незаконно приплыл в Россию из Эстонии

Гражданин Словакии сложил в рюкзак вещи, прикрепил его к плавательному кругу и в гидрокостюме незаконно пересек границу России, сообщила погранслужба ФСБ. Он плыл из Эстонии и был задержан на российском берегу реки Нарвы

В Ленинградской области пограничники задержали гражданина Словакии, который в гидрокостюме и с надувным кругом незаконно пересек границу России со стороны Эстонии, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону.

Его задержали 1 мая на российском берегу реки Нарвы, разделяющей две страны, утверждают пограничники. «Личные вещи иностранец переместил в рюкзаке, используя плавательный круг», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Гражданина Словакии арестовали 3 мая. ФСБ напомнила, что за нарушение российского законодательства в пограничной сфере предусмотрена в том числе уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Накануне, 4 мая, погранслужба Польши задержала гражданина Франции, который протаранил на автомобиле Citroen шлагбаум в пункте пропуска в Гжехотках на границе с Калининградской областью, пытаясь въехать в Россию.

Польские пограничники не пустили его, поскольку у него не было необходимых документов. Тогда мужчина разогнал автомобиль и протаранил шлагбаум. Он остановил машину, только когда сотрудники погранслужбы развернули полосу с шипами.

На допросе француз объяснил свой поступок тем, что ему нужно срочно попасть в Россию, потому что именно в этой стране он планирует строить дальнейшую жизнь.

Помимо этого, в его автомобиле пограничники нашли 11 охотничьих ружей. У него есть разрешение во Франции, однако на территорию Польши этот документ не распространяется. За это его оштрафовали на $120.