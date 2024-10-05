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Общество ,  
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Число отравившихся едой из спортшколы в Якутии детей выросло до 29

Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Число детей, которые отравились едой в спортивной школе в Якутии, выросло до 29, сообщила пресс-служба регионального минздрава. Ранее было известно о 27 пострадавших.

«Общее количество пострадавших — 29 детей, из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение, четверо получают амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние детей стабильное, их осмотрели врачи-инфекционисты Детской инфекционной клинической больницы.

«Проводятся необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Все дети начальных классов Харанского спортивного лицея взяты под наблюдение медицинских работников», — добавили в минздраве.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Отравившиеся дети учатся в начальных классах Харанской спортивной среднеобразовательной школы имени И.Г. Игнатьева. Учебное заведение располагается в селе Петровка в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Дети пожаловались на ухудшение самочувствия после приема пищи 4 октября. Следственный комитет и прокуратура организовали проверку.

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