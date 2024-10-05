В спортивной школе в Якутии отравились 27 детей

В Якутии у 27 детей, учащихся в спортивной школе, установили пищевое отравление, сообщили ТАСС в региональном Минобрнауки.

В больнице на лечении находятся 24 пострадавших, их состояние «стабильное, удовлетворительное». Родители еще трех детей от госпитализации отказались.

Отравившиеся учатся в начальных классах Харанской ССОШ имени И.Г. Игнатьева. Школа располагается в селе Петровка в Мегино-Кангаласском районе республики.

В региональной прокуратуре сообщили, что учащиеся обратились в больницу «с жалобами на боль в животе, рвоту». Ведомство начало проверку. Выяснением обстоятельств произошедшего также занимаются сотрудники Следственного комитета. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили ТАСС о проведении санитарно-эпидемиологического расследования.

В начале августа 32 человека отравились в детском лагере «Огонек» в городе Светлогорск в Калининградской области. Работу учреждения остановили, СК начал расследование.