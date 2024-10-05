ТАСС узнал об условном сроке по еще одному делу полковника Пешкова
Брянский военный суд в декабре 2023 года приговорил бывшего заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова к условному сроку по делу о растрате, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
Пешков и его подельник Антон Белов были признаны виновными в растрате в особо крупном размере — ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса. Потерпевшей стороной было признано Минобороны.
«Оба фигуранта получили условные сроки. Пешков вину свою не признал», — уточнил собеседник агентства.
Сейчас Пешкова подозревают в хищении при поставках продовольственных пайков для нужд военной операции на Украине. В отношении него было заведено уголовное дело по той же статье — растрата в особо крупном размере.
Полковник арестован и находится в СИЗО-11 в подмосковном Ногинске. Пешков просился на военную операцию, но Минобороны ему отказало, рассказывал его адвокат Петр Борщев.
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