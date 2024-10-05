ТАСС: полковник Пешков в 2023 году получил условный срок по делу о растрате

ТАСС узнал об условном сроке по еще одному делу полковника Пешкова

Брянский военный суд в декабре 2023 года приговорил бывшего заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова к условному сроку по делу о растрате, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Пешков и его подельник Антон Белов были признаны виновными в растрате в особо крупном размере — ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса. Потерпевшей стороной было признано Минобороны.

«Оба фигуранта получили условные сроки. Пешков вину свою не признал», — уточнил собеседник агентства.

Сейчас Пешкова подозревают в хищении при поставках продовольственных пайков для нужд военной операции на Украине. В отношении него было заведено уголовное дело по той же статье — растрата в особо крупном размере.

Полковник арестован и находится в СИЗО-11 в подмосковном Ногинске. Пешков просился на военную операцию, но Минобороны ему отказало, рассказывал его адвокат Петр Борщев.