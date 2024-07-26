В Петербурге семь человек отравились курой-гриль из Eurospar
В Санкт-Петербурге семь человек, съевших курицу-гриль из супермаркета Eurospar, заразились сальмонеллезом, сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Как уточнили в ведомстве, пострадавшие купили курицу-гриль в магазине по адресу: пр. Владимирский, д. 19, лит. А.
Сотрудники Роспотребнадзора нашли в супермаркете грубые нарушения, включая несоблюдение сроков годности, условий хранения и реализации продукции. Цех по изготовлению кулинарной продукции временно закрыли. В ведомстве уточнили, что продолжают проверку.
Сальмонеллы вызывают резкое повышение температуры, боль в области живота, тошноту и рвоту. Симптомы появляются через 12–36 часов после попадания бактерии в организм, а сама болезнь длится от двух до семи дней.
В начале июня в Калининграде более 30 человек заразились сальмонеллезом после употребления продукции фирмы по доставке здорового питания. СК завел дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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