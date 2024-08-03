В детском лагере в Калининградской области произошло массовое отравление
В детском лагере «Огонек» в городе Светлогорск в Калининградской области отравились 32 человека, пятерых госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Ведомство приступило к расследованию групповой заболеваемости острой кишечной инфекции в «Огоньке», 3 августа работу лагеря приостановили. «Общее количество пострадавших — 32 человека. Госпитализированы 5 человек. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Состоянию детей ничего не угрожает», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства отобрали пробы воды, продуктов питания, обследовали сотрудников и детей, а также выявили нарушения противоэпидемического режима — первые заболевшие не были изолированы, что могло способствовать распространению инфекции.
СК организовал доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
2 августа у детей из разных отрядов в «Огоньке» появились симптомы пищевого отравления — рвота и диарея, писало местное издание «Клопс». Их вывезли в калининградские стационары, некоторых родители забрали домой.
Ранее 35 детей отравились в лагере «Магистраль» в Кемеровской области. Роспотребнадзор называл предварительной причиной заболевания норовирусную инфекцию. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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