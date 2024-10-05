Spiegel: в Париже задержан подозреваемый в причастности к серии взрывов в Кельне

В Париже задержали подозреваемого в причастности к взрывам в Кельне

В Париже задержали мужчину, которого подозревают в причастности к серии взрывов, произошедшей в немецком городе Кельн в сентябре, сообщает Spiegel.

22-летний подозреваемый, которого разыскивали по международному ордеру на арест, был задержан в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. По делу о взрывах арестованы более десяти человек, однако этот задержанный, по данным издания, «классифицируется как особо важная фигура».

Первый взрыв произошел в Кельне 16 сентября. В результате один человек получил легкие ранения. Второй взрыв в городе прогремел спустя два дня, 18 сентября. 22 сентября раздался третий за неделю взрыв — на этот раз в Вахтберге, который также относится к административному округу Кельн. 25 сентября в результате еще одного взрыва в Кельне ранения получили два человека, также сгорело кафе в жилом доме.

Глава кельнского отдела уголовных расследований Михаэль Эссер заявил, что взрывы могли быть связаны с разборками мафиозных группировок, которые занимаются наркоторговлей.

Spigel со ссылкой на следствие пишет, что взрывы были организованы из-за кражи большого количества каннабиса со склада в городе Хюрт в земле Северный Рейн — Вестфалия. Следователи считают, что группировка, у которая были украдены наркотики, пыталась либо их вернуть, либо «получить компенсацию».