При взрыве в центре Кельна пострадал человек
Один человек получил легкие ранения при взрыве в немецком городе Кельн на улице Гогенцоллернринге, он был доставлен в больницу. Об этом сообщает Radio Köln со ссылкой на пожарную охрану.
В материале говорится, что масштабы разрушения дома и причины взрыва до сих пор неизвестны.
16 сентября рано утром на Хоэнцоллернринге, между Рудольфплац и Эренштрассе, прогремел взрыв. Место происшествия оцепила полиция, силовики рекомендовали избегать данного района.
Express писал, что взрыв прозвучал рано утром у здания клуба Vanity Club Cologne. Тогда сообщалось, что погибших и пострадавших нет.
По данным издания, взорвалась сумка, которую, судя по видео с камер наблюдения, перед зданием оставил мужчина в толстовке с капюшоном. Эту информацию подтверждает Kölner Stadt-Anzeiger, в распоряжении которого оказались кадры с камер.
Газета также писала, что взрыв «по-видимому, произошел на дискотеке Vanity Club Cologne (Hohenzollernring 16)».
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