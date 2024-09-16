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Общество ,  
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При взрыве в центре Кельна пострадал человек

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Один человек получил легкие ранения при взрыве в немецком городе Кельн на улице Гогенцоллернринге, он был доставлен в больницу. Об этом сообщает Radio Köln со ссылкой на пожарную охрану.

В материале говорится, что масштабы разрушения дома и причины взрыва до сих пор неизвестны.

В центре Кельна прогремел взрыв
Общество
Фото:Jana Rodenbusch / Reuters

16 сентября рано утром на Хоэнцоллернринге, между Рудольфплац и Эренштрассе, прогремел взрыв. Место происшествия оцепила полиция, силовики рекомендовали избегать данного района.

Express писал, что взрыв прозвучал рано утром у здания клуба Vanity Club Cologne. Тогда сообщалось, что погибших и пострадавших нет.

По данным издания, взорвалась сумка, которую, судя по видео с камер наблюдения, перед зданием оставил мужчина в толстовке с капюшоном. Эту информацию подтверждает Kölner Stadt-Anzeiger, в распоряжении которого оказались кадры с камер.

Газета также писала, что взрыв «по-видимому, произошел на дискотеке Vanity Club Cologne (Hohenzollernring 16)».

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