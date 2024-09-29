В Германии серию взрывов в Кельне связали с разборками мафии

Серия взрывов, прогремевших в сентябре в Кельне, может быть связана с разборками мафиозных группировок, которые занимаются наркоторговлей, сообщает ZDF со ссылкой на главу кельнского отдела уголовных расследований Михаэля Эссера.

25 сентября в Кельне сгорело кафе в жилом доме, было двое пострадавших. Подозреваемый явился с повинной. Это уже третий случай взрыва в городе за сентябрь. Пока следователи не заявили о связи инцидентов, но отметили, что некоторые из подозреваемых являются голландцами.

По словам Эссера, за взрывами стоит особенно активная в Нидерландах «мокромафия», которая занимается в том числе незаконным оборотом наркотиков и похищениями людей. Известна тем, что устраивает взрывы перед домами, магазинами и предприятиями для запугивания конкурентов или должников.

«Очевидно, что в среде есть «неоплаченные счета», разногласия, которые все еще урегулируются», — заявил Эссер о столкновениях между бандами наркоторговцев в Кельне.

По словам старшего прокурора Ульриха Бремера, один из таких «открытых счетов» связан с похищением примерно 300 кг каннабиса.

Первый случай взрывов произошел почти неделю назад, 16 сентября. Тогда в центре Кельна у здания клуба Vanity Club Cologne прогремел взрыв, в результате один человек получил легкие ранения. Второй взрыв прогремел в среду, 18 сентября, у магазина одежды на улице Эренштрассе, сообщал Kölner Stadt-Anzeiger (KSA) со ссылкой на полицию. Тогда пострадал один человек.

Над расследованием серии взрывов работают более 60 следователей — помимо Кельна, подобные акты были и в других городах Северного Рейна-Вестфалии, таких как Дуйсбург и Энгельскирхен.

Одна из причин медленного хода расследования, отметил Эссер, заключается в том, что подозреваемые и потерпевшие боятся мести.