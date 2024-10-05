Конгрессмен раскритиковал Харрис за отсутствие реакции на ураган «Хелен»

Американским штатам, пострадавшим от урагана «Хелен», не была выделена помощь администрацией президента, заявил «РИА Новости» член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Пол Госар.

«Слово «позор» не способно в достаточной степени описать то, что происходит в пострадавших от шторма регионах. Федеральная помощь отсутствует», — отметил конгрессмен.

По его словам, вице-президент США и кандидат на высший пост в стране от демократов Камала Харрис «отвернулась от американцев в их самый тяжелый момент», «перенаправив миллиарды долларов <…> на помощь нелегальным иммигрантам».

Ураган «Хелен» накрыл юго-восток Соединенных Штатов 26 сентября. Более всего пострадали Южная и Северная Каролина, Флорида, Джорджия и Вирджиния. В результате действий стихии погибли более 160 человек, несколько миллион домохозяйств остались без электричества. По оценкам экспертов, ущерб от урагана составляет от $15 млрд до $100 млрд.

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Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил 3 октября, что у американского Агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) недостаточно денег, чтобы покрыть убытки от «Хелен». Newsweek писал при этом, что за последние полгода федеральное правительство выделило около $640 млн из средств FEMA на помощь общинам, сталкивающимся с наплывом мигрантов.