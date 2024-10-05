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Конгрессмен раскритиковал Харрис за отсутствие реакции на ураган «Хелен»

Конгрессмен раскритиковал Харрис за отсутствие помощи пострадавшим из-за «Хелен»

Американским штатам, пострадавшим от урагана «Хелен», не была выделена помощь администрацией президента, заявил «РИА Новости» член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Пол Госар.

«Слово «позор» не способно в достаточной степени описать то, что происходит в пострадавших от шторма регионах. Федеральная помощь отсутствует», — отметил конгрессмен.

По его словам, вице-президент США и кандидат на высший пост в стране от демократов Камала Харрис «отвернулась от американцев в их самый тяжелый момент», «перенаправив миллиарды долларов <…> на помощь нелегальным иммигрантам».

Последствия урагана «Хелен» в США. Фотогалерея
Фотогалерея 

Ураган «Хелен» накрыл юго-восток Соединенных Штатов 26 сентября. Более всего пострадали Южная и Северная Каролина, Флорида, Джорджия и Вирджиния. В результате действий стихии погибли более 160 человек, несколько миллион домохозяйств остались без электричества. По оценкам экспертов, ущерб от урагана составляет от $15 млрд до $100 млрд.

Конгрессмен раскритиковал Харрис за отсутствие реакции на ураган «Хелен»
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Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил 3 октября, что у американского Агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) недостаточно денег, чтобы покрыть убытки от «Хелен». Newsweek писал при этом, что за последние полгода федеральное правительство выделило около $640 млн из средств FEMA на помощь общинам, сталкивающимся с наплывом мигрантов.

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ураган США Конгресс США Камала Харрис помощь
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