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На Тайване более 660 человек пострадали из-за тайфуна «Кратон»

На Тайване два человека погибли и 667 пострадали в результате действий тайфуна «Кратон», сообщает Focus Taiwan со ссылкой на местный Центр по чрезвычайным ситуациям.

«Кратон» обрушился на юго-запад острова утром 3 октября и вызвал сильные дожди и наводнения. Больше всего пострадали город Гаосюн (население — более 2,7 млн человек) и уезд Пиндун (около 800 тыс. человек). В населенных пунктах в этот день объявили выходной.

Reuters пишет, что в Гаосюне в результате стихии затопило улицы и выбило окна в зданиях. В городе, по данным властей, были повалены более 2 тыс. деревьев, в том числе на автомобильные дороги. Большинство домохозяйств и в Гаосюне, и в Пиндуне оставались без электричества и на следующий день, 4 октября.

Более 11 тыс. человек по всему Тайваню были вынуждены из-за «Кратона» оставить свои дома.

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В конце июля на Тайвань также обрушился тайфун — «Гаеми», он унес жизни двух человек и привел к травмам еще примерно 200 жителей.

«Гаеми» также затронул провинцию Фуцзянь на юго-востоке Китая, откуда были эвакуированы более 150 тыс. человек.

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