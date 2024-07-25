На Тайване более 200 человек пострадали из-за тайфуна «Гаеми»
В результате вызванных тайфуном «Гаеми» дождей и усиления ветра на Тайване погибли два человека, еще 200 получили ранения, сообщает издание China Press.
В результате стихийного бедствия более 320 тыс. домохозяйств острова столкнулись с временными отключениями электроэнергии.
Тайфун также затронул провинцию Фуцзянь на юго-востоке Китая. Из региона эвакуировали более 150 тыс. человек, сообщает издание China News. Местами скорость ветра достигает 45 м/с, тайфун движется на северо-запад страны. Несмотря на ослабление «Гаеми», он спровоцирует сильные дожди как минимум в 10 провинциях Китая.
Из-за ухудшения погоды железнодорожные компании страны начали ограничивать работу. 25 июля Shenzhen Railway остановила движение почти 260 поездов, Nanchang Railway приостановила движение всех пассажирских поездов в провинции Фуцзянь. Кроме того, о закрытии на фоне непогоды объявила Тайваньская фондовая биржа.
«Гаеми» образовался 20 июля и превратился в супертайфун в утром 24 июля. Это третий за 2024 году тайфун, пришедший на территорию Китая. Ухудшения погоды из-за «Гаеми» ждут в Приморье.
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