Супертайфун «Яги» снес крышу стадиона, где должен выступить Канье Уэст

Супертайфун «Яги» снес крышу стадиона «Уюаньхэ», расположенного в городе Хайкоу китайской провинции Хайнань, сообщает Singtao. На этом месте 15 сентября должен пройти концерт американского рэпера Канье Уэста (сменил имя на Йе).

По словам сотрудников стадиона, большая часть крыши была сорвана. На опубликованных изданием кадрах видно разбросанные по полю фрагменты панелей. В результате инцидента никто не пострадал. К ремонту не приступили из-за продолжающихся дождей, добавили представители площадки.

Канье Уэст должен был выступить на стадионе «Уюаньхэ» с артистом Ty Dolla Sign, с которым они выпустили альбомы Vultures 1, 2 и 3. В предыдущий раз Уэст выступал в Китае 16 лет назад — в 2008 году он дал концерты в Пекине и Шанхае.

Супертайфун «Яги» обрушился на юг Китая, от него в разной степени пострадали более 1 млн жителей. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в результате удара стихии погибли четыре человека, еще 95 получили ранения.

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