Путин призвал создавать условия для профессионального роста педагогов
Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Он отметил, что учительский труд вызывает «особое уважение», так как является созидательным. «Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию, всецело посвящаете себя своим ученикам», — добавил глава государства.
Путин также заявил, что Россия «всегда славилась сильной педагогической школой». По его словам, преемственность поколений и бережное отношение к традициям позволяют стране развивать систему образования «на суверенной основе», «совмещая лучший опыт дореволюционной, советской школы и современные подходы».
«Конечно, очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов, для максимально широкого применения передовых практик и методик», — подчеркнул российский лидер.
2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника. В соответствующем указе Путина утверждалось, что это сделано «в целях признания особого статуса педагогических работников».
В июле 2023 года Путин поручил Минкультуры включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на фильмы и рекламу. В декабре того же года президент поручил правительству разработать предложения по решению проблемы оплаты труда учителя.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году
Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд
АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным
В России из-за неурожая яблок подорожает сидр
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов