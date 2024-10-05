Путин призвал создавать условия для профессионального роста педагогов

Путин заявил, что нужно создавать условия для профессионального роста педагогов

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Он отметил, что учительский труд вызывает «особое уважение», так как является созидательным. «Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию, всецело посвящаете себя своим ученикам», — добавил глава государства.

Путин также заявил, что Россия «всегда славилась сильной педагогической школой». По его словам, преемственность поколений и бережное отношение к традициям позволяют стране развивать систему образования «на суверенной основе», «совмещая лучший опыт дореволюционной, советской школы и современные подходы».

«Конечно, очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов, для максимально широкого применения передовых практик и методик», — подчеркнул российский лидер.

2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника. В соответствующем указе Путина утверждалось, что это сделано «в целях признания особого статуса педагогических работников».

В июле 2023 года Путин поручил Минкультуры включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на фильмы и рекламу. В декабре того же года президент поручил правительству разработать предложения по решению проблемы оплаты труда учителя.