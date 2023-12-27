Путин поручил правительству заняться увеличением доходов учителей
Президент Владимир Путин поручил правительству предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Об этом он заявил на заседании Государственного совета по вопросу «О повышении роли и престижа педагога и наставника».
«Нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что труд учителя должен оплачиваться по «единым понятным и прозрачным правилам». «Иначе между регионами накапливается разрыв в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров. Понятно, меньше платят, люди оттуда переезжают, качество преподавания в конечном итоге страдает», — добавил глава государства.
По данным Росстата, в первом полугодии 2023 года средняя заработная плата школьного учителя в России составила 63,6 тыс. руб. Больше всего в среднем получали педагоги на Чукотке (161 тыс. руб.) и в Ямало-Ненецком автономном округе (156 тыс.). Самый низкий показатель — 21,5 тыс. — в Карачаево-Черкесии, на втором с конца месте находится Ингушетия с зарплатой 30,3 тыс.
В Москве, сообщал Росстат, средняя зарплата учителей в январе—июне составила 135 тыс. руб. Иную оценку привело российское правительство — 144,8 тыс. руб. По данным кабмина за 2022 год, учителя в столице в среднем получали 126,7 тыс. руб., за 2021 год — 123,1 тыс. руб., за 2020 год — 117,9 тыс. руб.
Взаимосвязи
Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса
Значимость цифровой трансформации
Видео
Цифровая трансформация в торговле
Видео
Цифровая трансформация в строительстве
Видео
Цифровые технологии в жилой недвижимости
Видео
Реклама, ПАО Сбербанк