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Путин поручил правительству заняться увеличением доходов учителей

Путин поручил подготовить подходы к решению проблемы зарплат учителей
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил правительству предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Об этом он заявил на заседании Государственного совета по вопросу «О повышении роли и престижа педагога и наставника».

«Нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что труд учителя должен оплачиваться по «единым понятным и прозрачным правилам». «Иначе между регионами накапливается разрыв в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров. Понятно, меньше платят, люди оттуда переезжают, качество преподавания в конечном итоге страдает», — добавил глава государства.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

По данным Росстата, в первом полугодии 2023 года средняя заработная плата школьного учителя в России составила 63,6 тыс. руб. Больше всего в среднем получали педагоги на Чукотке (161 тыс. руб.) и в Ямало-Ненецком автономном округе (156 тыс.). Самый низкий показатель — 21,5 тыс. — в Карачаево-Черкесии, на втором с конца месте находится Ингушетия с зарплатой 30,3 тыс.

В Москве, сообщал Росстат, средняя зарплата учителей в январе—июне составила 135 тыс. руб. Иную оценку привело российское правительство — 144,8 тыс. руб. По данным кабмина за 2022 год, учителя в столице в среднем получали 126,7 тыс. руб., за 2021 год — 123,1 тыс. руб., за 2020 год — 117,9 тыс. руб.

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Теги
Владимир Путин учителя педагоги зарплата зарплаты учителей
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