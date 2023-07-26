Путин поручил поднять престиж профессии педагога с помощью фильмов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил Минкультуры включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Согласно поручению, Министерство культуры совместно с Министерством просвещения должны подготовить предложения по включению тематик, «связанных с повышением престижа профессии педагога, в государственный заказ на создание игровых, документальных и мультипликационных фильмов, социальной рекламы».

Ведомствам поручено сделать это до 30 ноября, ответственными назначены главы министерств — Ольга Любимова и Сергей Кравцов.

В июне 2022 года Путин подписал указ, согласно которому 2023 год стал Годом педагога и наставника. В документе утверждалось, что это сделано «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

В частности, глава государства говорил о том, что 2023-й станет годом учителя в честь 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского.